Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу Олимпийских игр в мэдисоне

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в мэдисоне. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные - датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет. Медали в женском мэдисоне впервые были разыграны на Олимпиаде.

Новолодской 22 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (2020). Хатунцевой 27 лет, на ее счету три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

В активе сборной Великобритании стало 17 золотых наград, команда опередила в медальном зачете россиян и австралийцев и поднялась на четвертую строчку (17-18-18). Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали, переместилась с пятого на шестое место. В медальном зачете лидирует команда Китая (34-24-17), вторыми идут американцы (30-35-27), третьими - японцы (22-10-15). На пятой строчке располагается сборная Австралии (17-6-20).

Игры в Токио завершатся 8 августа.