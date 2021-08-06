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XXXII летние Олимпийские игры

Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу Олимпийских игр в мэдисоне

Золото выиграли спортсменки из Великобритании, серебро досталось дуэту из Дании
© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в мэдисоне. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные - датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет. Медали в женском мэдисоне впервые были разыграны на Олимпиаде. 

Новолодской 22 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (2020). Хатунцевой 27 лет, на ее счету три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

В активе сборной Великобритании стало 17 золотых наград, команда опередила в медальном зачете россиян и австралийцев и поднялась на четвертую строчку (17-18-18). Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали, переместилась с пятого на шестое место. В медальном зачете лидирует команда Китая (34-24-17), вторыми идут американцы (30-35-27), третьими - японцы (22-10-15). На пятой строчке располагается сборная Австралии (17-6-20).

Игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай34241775
2США30352792
3Япония22101547
4Великобритания17181853
5Австралия1762043
6Россия16232261
7Германия9101635
8Италия8101836
9Франция711927
10Нидерланды791127
11Новая Зеландия76619
12Южная Корея64919
13Куба63413
14Венгрия57315
15Канада55919
16Бразилия44816
17Польша43411
18Чехия4329
19Швейцария34613
20Испания34512
21Хорватия3328
22Ямайка3137
23Бельгия3115
24Швеция2507
25Тайвань24612
26Грузия2417
27Дания2349
28Норвегия2215
28Иран2215
30Словения2114
31Эквадор2103
32Греция2013
32Узбекистан2013
34Косово2002
34Катар2002
36Украина13913
37Румыния1304
37Венесуэла1304
39Кения1225
39Гонконг1225
41ЮАР1203
41Словакия1203
42Турция1157
42Австрия1157
45Сербия1146
46Индонезия1135
47Португалия1124
47Болгария1124
49Эфиопия1113
49Уганда1113
49Белоруссия1113
49Филиппины1113
53Тунис1102
54Ирландия1023
54Израиль1023
56Эстония1012
56Фиджи1012
56Латвия1012
56Таиланд1012
60Бермудские острова1001
60Багамские острова1001
60Пуэрто-Рико1001
60Марокко1001
64Колумбия0415
65Индия0235
66Армения0224
67Доминиканская республика0213
67Киргизия0213
69Монголия0123
69Сан-Марино0123
71Иордания0112
71Нигерия0112
73Туркмения0101
73Северная Македония0101
73Намибия0101
76Казахстан0077
77Мексика0033
77Азербайджан0033
77Египет0033
80Финляндия0022
81Аргентина0011
81Кувейт0011
81Кот-д'Ивуар0011
81Малайзия0011
81Гана0011
81Сирия0011
81Буркина-Фасо0011
81Гренада0011

 

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XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
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