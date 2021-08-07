Пике: "Барселона" после ухода Месси не будет прежней

ТАСС, 6 августа. "Барселона" после ухода из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси перестанет быть прежней. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал защитник каталонской команды Жерар Пике.

Срок контракта Месси с "Барселоной" истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование - лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы. Месси был самым высокооплачиываемым футболистом в мире.

"Ничего больше не будет прежним. Ни "Камп Ноу", ни "Барселона", ни мы сами. Отыграв в клубе более 20 лет, ты перестаешь носить футболку "Барселоны". Реальность иногда бывает очень суровой", - написал Пике.

"Сейчас ты уезжаешь, но я знаю, что однажды ты вернешься. Есть дела, которые еще не решены. Получай удовольствие, наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать, потому что только это ты умеешь делать", - добавил он.