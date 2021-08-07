Матч "Зенит" - "Краснодар" и еще две встречи продолжат программу третьего тура РПЛ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится 7 августа тремя матчами. В центральной игре дня действующий чемпион страны петербургский "Зенит" примет "Краснодар" (начало - 17:00 мск), также в субботу состоятся игры "Арсенал" - "Крылья Советов" (17:30 мск) и "Спартак" - "Нижний Новгород" (20:00 мск).
Матч против "Краснодара" станет для "Зенита" первым домашним в сезоне-2021/22. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге, по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией города на предстоящую игру будет допущено не более тысячи зрителей. Эта цифра не превышает 1,5% от максимальной вместимости "Газпром Арены", которая составляет 67 800 человек.
Петербуржцы начали сезон с гостевых побед над "Химками" (3:1) и "Ростовом" (4:2) и с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе краснодарцев, которые разгромили "Урал" (3:0) и уступили "Нижнему Новгороду" (0:1), три очка и 11-я строчка. Предстоящий матч станет 21-м в истории встреч команд, сине-бело-голубые выиграли 12 игр, потерпели три поражения и пять раз сыграв вничью с краснодарцами. "Краснодар" и "Зенит" встречались на "Газпром Арене" четыре раза, гости сумели победить всего однажды - в первой встрече на новом стадионе петербуржцев южане одержали победу со счетом 2:1, после чего один раз сыграли вничью (1:1) и потерпели два поражения (1:2, 1:3). Та победа на данный момент является последней для краснодарцев в матчах против действующего чемпиона России.
За "Зенит" в предстоящем матче не сыграют полузащитники Магомед Оздоев, который получил травму в игре с "Химками", и Малком, который находится в расположении дошедшей до финала олимпийского турнира сборной Бразилии. Открытым остается вопрос об участии в игре защитника Ярослава Ракицкого - он, по словам главного тренера Сергея Семака, перед матчем частично тренировался в общей группе. Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без атакующего хавбека Вандерсона. Кроме того, игру могут пропустить защитники Александр Мартынович и Сергей Петров.
Состав "Зенита" по сравнению с прошлым сезоном претерпел несколько изменений. После истечения контрактов команду покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин, полузащитник Эмилиано Ригони - сейчас они представляют германский "Байер", "Ростов" и бразильский "Сан-Паулу" соответственно; нападающий Себастьян Дриусси договорился с "Зенитом" о возможности выкупа контракта, после чего перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Остин". Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков - в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из "Ростова", этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.
"Краснодар" подписал контракты с форвардами Джоном Кордобой (германская "Герта") и Владимиром Ильиным ("Ахмат"), а также полузащитником Гжегожем Крыховяком ("Локомотив"). При этом клуб продал в бельгийский "Андерлехт" и датский "Вайле" полузащитника Кристофа Олссона и нападающего Германа Онугху. Также команду на правах свободных агентов покинули защитник Игорь Смольников, а также нападающие Евгений Марков и Маркус Берг.
"Спартак" попробует реабилитироваться после "Бенфики"
В другом матче субботы "Спартак" примет на своем поле "Нижний Новгород". Встреча пройдет на "Открытие-Банк-Арене". Стадион вместимостью 45 360 зрителей смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
На старте сезона "Спартак" на выезде проиграл казанскому "Рубину" (0:1) и обыграл в гостях самарские "Крылья Советов" (1:0). В среду красно-белые дома уступили португальской "Бенфики" (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Нижний Новгород" начал дебютный сезон в премьер-лиге без поражений: в первом туре команда Александра Кержакова на своем поле обыграла "Сочи" (1:0), а затем на выезде сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1). "Нижний Новгород" занимает пятое место в турнирной таблице, "Спартак" идет девятым.
Под вопросом участие в матче полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе красно-белых, у футболиста зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Промес из-за травмы пропустил последние два матча клуба с "Бенфикой" и "Крыльями Советов". Под вопрос участие в игре и защитника "Спартака" Павла Маслова, который пока не провел ни одной игры в текущем сезоне.
Также в субботу в Туле сыграют местный "Арсенал" и "Крылья Советов". Встреча начнется в 17:30 мск, матч смогут посетить не более 3 тыс. зрителей. "Арсенал" в первых турах чемпионата потерпели два поражения - на выезде от "Локомотива" (1:3) и дома от "Рубина" (0:3) и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" проиграли на старте сезона "Ахмату" (1:2) и "Спартаку" (0:1) в домашних матчах и располагаются на 14-й строчке.
Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу матчем между "Уфой" и "Локомотивом". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Матчи третьего тура также пройдут в воскресенье и понедельник.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|3
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|11
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|12
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|13
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|14
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|15
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0