Матч "Зенит" - "Краснодар" и еще две встречи продолжат программу третьего тура РПЛ

Матч против "Краснодара" станет для "Зенита" первым домашним в сезоне-2021/22. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге, по согласованию с Роспотребнадзором и администрацией города на предстоящую игру будет допущено не более тысячи зрителей. Эта цифра не превышает 1,5% от максимальной вместимости "Газпром Арены", которая составляет 67 800 человек.

Петербуржцы начали сезон с гостевых побед над "Химками" (3:1) и "Ростовом" (4:2) и с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе краснодарцев, которые разгромили "Урал" (3:0) и уступили "Нижнему Новгороду" (0:1), три очка и 11-я строчка. Предстоящий матч станет 21-м в истории встреч команд, сине-бело-голубые выиграли 12 игр, потерпели три поражения и пять раз сыграв вничью с краснодарцами. "Краснодар" и "Зенит" встречались на "Газпром Арене" четыре раза, гости сумели победить всего однажды - в первой встрече на новом стадионе петербуржцев южане одержали победу со счетом 2:1, после чего один раз сыграли вничью (1:1) и потерпели два поражения (1:2, 1:3). Та победа на данный момент является последней для краснодарцев в матчах против действующего чемпиона России.

За "Зенит" в предстоящем матче не сыграют полузащитники Магомед Оздоев, который получил травму в игре с "Химками", и Малком, который находится в расположении дошедшей до финала олимпийского турнира сборной Бразилии. Открытым остается вопрос об участии в игре защитника Ярослава Ракицкого - он, по словам главного тренера Сергея Семака, перед матчем частично тренировался в общей группе. Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без атакующего хавбека Вандерсона. Кроме того, игру могут пропустить защитники Александр Мартынович и Сергей Петров.

Состав "Зенита" по сравнению с прошлым сезоном претерпел несколько изменений. После истечения контрактов команду покинули вратарь Андрей Лунев, защитник Данила Прохин, полузащитник Эмилиано Ригони - сейчас они представляют германский "Байер", "Ростов" и бразильский "Сан-Паулу" соответственно; нападающий Себастьян Дриусси договорился с "Зенитом" о возможности выкупа контракта, после чего перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Остин". Открытым остается вопрос по будущему 37-летнего флангового универсала Юрия Жиркова, чей контракт с клубом также закончился в июне. Состав действующих чемпионов номинально пополнил только игрок обороны Дмитрий Чистяков - в прошлом сезоне он уже выступал за сине-бело-голубых на правах аренды из "Ростова", этим летом клубы договорились о полноценном переходе игрока.

"Краснодар" подписал контракты с форвардами Джоном Кордобой (германская "Герта") и Владимиром Ильиным ("Ахмат"), а также полузащитником Гжегожем Крыховяком ("Локомотив"). При этом клуб продал в бельгийский "Андерлехт" и датский "Вайле" полузащитника Кристофа Олссона и нападающего Германа Онугху. Также команду на правах свободных агентов покинули защитник Игорь Смольников, а также нападающие Евгений Марков и Маркус Берг.

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В другом матче субботы "Спартак" примет на своем поле "Нижний Новгород". Встреча пройдет на "Открытие-Банк-Арене". Стадион вместимостью 45 360 зрителей смогут посетить не более 3 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.