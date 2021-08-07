Мамиашвили считает предсказуемым отсутствие медалей у женской сборной по борьбе на Играх

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Отсутствие медалей у женской сборной России по борьбе на Олимпиаде в Токио было предсказуемо. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Женская команда по вольной борьбе под руководством главного тренера Александра Борзунова и тренера Симеона Штерева на Олимпиаде не смогла взять ни одной медали. Перед поездкой на Игры был озвучен план завоевать по одной награде каждого достоинства.

"Предсказуемый результат, его корни мне понятны, - сказал Мамиашвили. - В команде надо избавляться от тех, кто порождает в ней равнодушие, лицемерие и цинизм, я помню слова, сказанные мне однажды в Рио-де-Жанейро: "Я же боролась, но не выиграла - что вы от меня хотите?". На места, занимаемые людьми, которым результат не нужен, должны приходить те, кому эти результаты действительно нужны. Думаю, сейчас многие вспомнят то, что происходило на Играх в Рио-де-Жанейро, я хочу напомнить - мы не туристы здесь, страна на нас деньги тратит, и свои обязательства перед страной мы должны исполнять".

"Жесточайшая дисциплина и четкая вертикаль подчинения - единственный путь, который может привести эту команду к результату. Никаких дискуссий и демагогии. Только такой путь может помочь в сложившейся ситуации", - заявил Мамиашвили.