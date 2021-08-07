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XXXII летние Олимпийские игры

На Олимпийских играх в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом

Спортсменов среди новых инфицированных нет

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

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XXXII летние Олимпийские игры
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