Российский борец вольного стиля Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 65 кг

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг.

В схватке за бронзу он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева со счетом 5:0. Золото завоевал японец Такуто Отогуро, серебряным призером стал азербайджанец Гаджи Алиев. Обладателем еще одной бронзовой награды стал Баджранг Пуния из Индии.

Медаль Рашидова стала четвертой для российских борцов вольного стиля. Ранее золотые награды завоевали Заур Угуев (в весовой категории до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг), бронзовым призером стал Артур Найфонов (до 86 кг).

Рашидову 25 лет, в его активе золотая и две серебряные медали чемпионатов мира, две золотые награды чемпионатов Европы. Мусукаеву 28 лет, он родился в Нальчике. До 2019 года на международных соревнованиях Мусукаев представлял Россию, потом он сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Венгрии. На его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2019).

Сборная России, завоевавшая 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (38-29-17), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). Четвертое место занимает сборная Великобритании (20-21-21).