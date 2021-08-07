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XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец вольного стиля Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 65 кг

В схватке за бронзу он победил представителя Венгрии со счетом 5:0
Гаджимурад Рашидов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Гаджимурад Рашидов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг.

В схватке за бронзу он победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева со счетом 5:0. Золото завоевал японец Такуто Отогуро, серебряным призером стал азербайджанец Гаджи Алиев. Обладателем еще одной бронзовой награды стал Баджранг Пуния из Индии.

Медаль Рашидова стала четвертой для российских борцов вольного стиля. Ранее золотые награды завоевали Заур Угуев (в весовой категории до 57 кг) и Заурбек Сидаков (до 74 кг), бронзовым призером стал Артур Найфонов (до 86 кг).

Рашидову 25 лет, в его активе золотая и две серебряные медали чемпионатов мира, две золотые награды чемпионатов Европы. Мусукаеву 28 лет, он родился в Нальчике. До 2019 года на международных соревнованиях Мусукаев представлял Россию, потом он сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Венгрии. На его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2019).

Сборная России, завоевавшая 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (38-29-17), вторыми идут американцы (34-36-32), третьими - японцы (24-12-16). Четвертое место занимает сборная Великобритании (20-21-21).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай38291784
2США343632102
3Япония25121653
4Великобритания20212162
5Россия17252365
6Австралия1762144
7Германия10111637
8Италия10101838
9Нидерланды9101231
10Франция7121130
11Новая Зеландия76720
12Венгрия67619
13Канада661123
14Южная Корея641020
15Бразилия64818
16Куба63413
17Польша44513
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания37616
21Швейцария34613
22Дания33410
23Кения3328
23Хорватия3328
25Норвегия3216
26Бельгия3115
27Словения3115
28Швеция2608
29Грузия2518
30Тайвань24612
31Турция22812
32Иран2226
33Сербия2147
34Болгария2125
35Уганда2114
36Эквадор2103
37Узбекистан2024
37Израиль2024
39Греция2013
39Катар2013
41Косово2002
41Багамские острова2002
43Украина151016
44Белоруссия1337
45Румыния1304
46Венесуэла1304
47Гонконг1225
48Словакия1214
48Филиппины1214
50ЮАР1203
51Австрия1157
52Индонезия1135
53Португалия1124
54Эфиопия1113
55Тунис1102
56Ирландия1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0325
66Индия0246
67Азербайджан0235
68Армения0224
69Киргизия0213
70Египет0145
71Монголия0134
72Сан-Марино0123
72Аргентина0123
74Иордания0112
74Нигерия0112
76Туркмения0101
76Северная Македония0101
76Намибия0101
76Литва0101
80Казахстан0077
81Мексика0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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