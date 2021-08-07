Японка Сусаки выиграла золотую медаль в борьбе в весовой категории до 50 кг

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Японка Юи Сусаки стала олимпийской чемпионкой в борьбе в весовой категории до 50 кг.

Сусаки в финале победила китаянку Сунь Янань со счетом 10:0. Обладательницами бронзовых наград стали Мария Стадник из Азербайджана и американка Сара Хильдебрандт.

22-летняя японка является двукратной чемпионкой мира (2017, 2018) и чемпионкой Азии (2017). Сунь Янань 28 лет, на своем счету она имеет бронзовую медаль Олимпиады 2016 года (до 48 кг), золото чемпионата мира (2013) и Азии (2011, 2016).

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых наград. Второй идет команда США (34-38-33), третьей - сборная Японии (26-12-17), четвертой - команда Великобритании (20-21-22), на пятой строчке располагаются россияне (19-25-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.