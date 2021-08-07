Триумфы и трагедия. Итоги предпоследнего дня Олимпийских игр

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены стали обладателями семи медалей в предпоследний, 15-й день Олимпийских игр в Токио. Сборная России располагается на четвертой строчке медального зачета, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В субботу легкоатлетка Мария Ласицкене принесла сборной 20-ю золотую награду. В Бразилии команда выиграла 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете.

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Золото в субботу также завоевали сборная России по синхронному плаванию в групповых соревнованиях и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг). Победителей поздравил президент России Владимир Путин. Серебряные награды на счету Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, уступивших в финале турнира по пляжному волейболу, Дины Авериной, которая стала второй в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, и мужской сборной России по волейболу. Бронзовым призером стал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). В общем медальном зачете лидирует команда Китая (38-31-18), вторыми идут американцы (36-39-33), третьими - японцы (27-12-17). Героиня легкой атлетики Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, она преодолела планку на высоте 2,04 м. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток. Ласицкене рисковала остаться вовсе без медали, она лишь с третьей попытки взяла планку на высоте 1,96 метра. В квалификации российской легкоатлетке также понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 1,95 метра.

"Я становлюсь на колено перед Машей, ее мужеством, молодец! - сказал личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян. - Она проявила самые что ни на есть бойцовские качества, но расслабляться рано. Впереди у нас еще сезон и, я надеюсь, прекрасная, хорошая карьера, не будем загадывать по поводу следующей Олимпиады". Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным достижением. Также в активе россиянки две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы. В мае после возвращения в Москву из Лондона, где проходил очередной этап Бриллиантовой лиги, Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля спортсменка вернулась в прыжковый сектор, но ни разу не смогла прыгнуть выше 2 метров. "Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась, - сказала Ласицкене. - Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой. Очень необычная Олимпиада, я все представляла, что бы здесь творилось, будь тут болельщики. Спасибо Токио, что смог провести Олимпийские игры, что мы здесь, что наши мечты воплотились в жизнь". "Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам", - говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина.

В 2016 году российские легкоатлеты не были допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио по той же причине смогли выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. На Олимпиаде 2012 года в женских прыжках в высоту победу одержала россиянка Анна Чичерова. Двукратный чемпион Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3 в финале в весовой категории до 97 кг. Бронзовые медали завоевали кубинец Рейнерис Салас Перес и итальянец Абраам Коньедо. Садулаев в третий раз сразился со Снайдером в финале крупного международного турнира. Ранее они встречались в финалах чемпионатов мира: в 2017 году победу одержал американец, в 2018-м - россиянин. "Садулаев компенсирует разницу в габаритах своей мощью. Отличная схватка. Он настоящий Русский Танк, полностью оправдал свое прозвище", - сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы. Снайдеру 25 лет, он является олимпийским чемпионом 2016 года в весе до 97 кг, на его счету две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. На Олимпиаде спортсмен выступал с травмой колена. В субботу его назначили знаменосцем российской делегации на церемонии закрытия Олимпийских игр. Борец заявил, что не собирается выступать в смешанных единоборствах и рассчитывает поучаствовать в следующей Олимпиаде в Париже. "Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире", - говорится в поздравительно телеграмме Владимира Путина.

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Синхронистки - просто космос Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях. Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 - за техническую, 98,8000 - за произвольную). Второе место заняли китаянки (193,5310), третьими стали украинские синхронистки (190,3018). Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.

"Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех, - говорится в поздравительной телеграмме президента России. - И конечно, особые, самые теплые поздравления - Светлане Алексеевне Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой. Это уникальное, непревзойденное достижение в мировом синхронном плавании". Ромашина, Шишкина и Пацкевич сообщили, что выступили на последней для себя Олимпиаде. "Эта Олимпиада для меня финальная, что будет в следующем году, говорить не буду. До следующих Олимпийских игр еще три года, мы не железные, на самом деле мы очень ранимые девушки. Очень хочется отдохнуть", - сказала 31-летняя Ромашина. "Прямо сейчас никаких эмоций не осталось, а плачу, потому что для меня это последние Олимпийские игры, потому что удалось завоевать третью золотую олимпийскую медаль, потому что нет флага и гимна, от этого я тоже разрыдалась, - сказала Шишкина. - И третье - мне очень обидно за нашего девятого - за Веронику Калинину, потому что она тоже должна быть на пьедестале с медалью". Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в шестой раз подряд. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.

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Впервые в истории Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев. Бронзовые медали завоевали представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

На эту тему Первая медаль на песке. Красильников и Стояновский взяли серебро Игр в пляжном волейболе

По-настоящему громко Стояновский и Красильников заявили о себе два года назад, когда выиграли чемпионат мира. До этого Красильников, который старше своего партнера на шесть лет, был в шаге от олимпийской медали на Играх в Рио-де-Жанейро, где проиграл в матче за третье место в паре с Константином Семеновым. До бронзы чемпионата мира он добрался на следующий год уже с другим партнером - Никитой Ляминым. Тренер спортсменов Олег Антонов рассказал про спад после чемпионата мира, учитывая и пандемию. "Пацаны - просто бойцы, молодцы, очень дорогого стоит эта медаль, - сказал тренер. - Естественно, [ситуация с пандемией] сказалась на результатах, я думаю, что если бы Олимпиада проводилась в 2020 году, то был бы еще выше результат. Парни прошли очень сложный путь к этой медали, просто браво". "Месяц назад мы переиграли этих ребят, - сказал Красильников. - Игра не пошла по нашему плану, мы могли переломить ход матча, но не хватило везения. Мы сделаем работу над ошибками и переиграем их в следующей встрече". Российские волейболисты подчеркнули, что рады серебряной медали. "Мы очень рады войти в историю. Первая медаль для России в пляжном волейболе на Олимпиаде - это здорово. Мы играли первый финал Олимпиады - это навсегда, мы счастливы", - сказал журналистам Стояновский. Пляжный волейбол входит в олимпийскую программу с 1996 года. Красильников и Стояновский принесли сборной России первую медаль в этой дисциплине на Играх. Почти повторили 2012-й Российские волейболисты проиграли французам в финале олимпийского турнира и завоевали серебро Игр в Токио, встреча завершилась со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). Российская команда сумела отыграться со счета 0-2 по сетам. В пятой, решающей партии россияне вели 3:0, затем 6:3, после чего французы набрали четыре очка подряд и уже не упускали лидерство.

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"Неплохой матч, позже мы сделаем оценку. Такой финал должен быть, ожидали большего. Никого обвинять не буду, команда боролась", - отметил генеральный менеджер мужской национальной команды по волейболу Сергей Тетюхин. В последний раз российские волейболисты одержали победу на Олимпийских играх 2012 года, тогда в финале были обыграны бразильцы. Первые два сета российская сборная проиграла, однако затем сумела взять три партии подряд. "Тяжело на душе, хотелось, конечно, большего, - признался блокирующий сборной России Артем Вольвич. - Эмоции были на пределе. Я думаю, не первая партия все решила, какие-то мелочи, где-то удача, где-то шальной мяч. Французы отдали максимум, даже больше, они заслуженно выиграли, молодцы". "Думаю, серебром не можем быть довольны, - заявил доигровщик Егор Клюка. - Мы достаточно молоды, у нас еще будет шанс, которым мы можем воспользоваться. Мы дали себе слово отдать все и отдали все, но в пятом сете удача отвернулась".

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Украденное золото Россиянки впервые за 25 лет остались без личного золота Игр в художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, Арина Аверина стала четвертой. По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла, золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Белоруска Алина Горносько завоевала бронзу (102,700), результат Арины Авериной - 102,100 балла.

Российская команда по ходу соревнований несколько раз подавала протест: Арина - по поводу оценок за упражнения с мячом и булавами, Дина - за упражнения с булавами и лентой. Удовлетворен был лишь один протест Арины. У Арины по ходу упражнения запуталась лента, из-за чего снаряд пришлось поменять, результат россиянки составил 19,550 балла. Ашрам в ходе своего выступления уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом упражнении, набрав 23,300 балла. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова допустила уход с поста главного тренера национальной команды. Она возглавляет сборную России с 2001 года. Всероссийскую федерацию художественной гимнастики - с 2008 года. "Есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет", - сказала Винер-Усманова. "Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Расстроена, обижена, но моя совесть чиста, я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида и считаю, что выиграла", - сказала Дина Аверина после выступления. Российские гимнастки впервые с 1996 года не сумели победить в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх, тогда второй стала Яна Батыршина. На всех последующих Олимпиадах россиянки неизменно становились лучшими как в индивидуальном, так и в групповом многоборье.

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Коронавирус Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 22 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020". Спортсменов среди новых инфицированных нет. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 409. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. В последний день будет разыграно 13 комплектов наград.