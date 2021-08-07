Гендиректор "Зенита" Медведев поздравил бразильских футболистов с победой на Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев поздравил сборную Бразилии, в составе которой выступал нападающий петербургской команды Малком, с завоеванием золотых медалей Олимпиады в Токио.

"Пока можно сказать - всех с победой (в субботу "Зенит" обыграл "Краснодар" в матче третьего тура чемпионата России со счетом 3:2 - прим. ТАСС), а бразильцев с олимпийскими золотыми медалями", - сказал Медведев в беседе с ТАСС.

Мужская команда Бразилии в дополнительное время победила сборную Испании со счетом 2:1 в финальном матче олимпийского футбольного турнира в Токио. Решающий гол забил нападающий петербургского "Зенита" Малком.