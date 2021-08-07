Хоккеисты "Тампы" привезут Кубок Стэнли в Россию 6 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Хоккеисты "Тампы" Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев привезут Кубок Стэнли в Россию 6 сентября. Об этом Сергачев сообщил журналистам.

"Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1).

"Кубок прилетает в Москву 6 сентября, с 6 по 8 сентября он здесь. 9 сентября полетит в Нижнекамск, с 6 по 10 сентября будет в России. В Нижнекамске он будет на площади, где с ним смогут сфотографироваться. В Москве не знаю, скорее всего, поедет на Красную площадь", - рассказал Сергачев.