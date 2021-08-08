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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев: российские спортсмены зачастую делали невозможное во время выступления на Играх

Сборная России в неофициальном командном зачете заняла пятое место, завоевав 71 медаль
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские спортсмены во время выступления на Олимпийских играх в Токио зачастую делали невозможные вещи. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

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Сборная России в неофициальном командном зачете заняла пятое место, завоевав 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).

"Несмотря на все катаклизмы, которые случились до Олимпиады, наша команда выступила хорошо. Пятое место - положительный результат. Наши спортсмены делали зачастую невозможное в Токио", - сказал Тарпищев.

"Психологический стресс был из-за ограничений, связанных с ковидом, и в коридоре изоляции все по-разному себя вели, в моральном и психологическом плане", - добавил он.

Тарпищев оценил и выступление сборной России по теннису. "Что касается теннисной сборной, то команда была дружна, выглядела монолитом. В теннисе такое редкость", - добавил он.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичXXXII летние Олимпийские игры
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