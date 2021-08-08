Тарпищев: российские спортсмены зачастую делали невозможное во время выступления на Играх

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские спортсмены во время выступления на Олимпийских играх в Токио зачастую делали невозможные вещи. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

Сборная России в неофициальном командном зачете заняла пятое место, завоевав 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).

"Несмотря на все катаклизмы, которые случились до Олимпиады, наша команда выступила хорошо. Пятое место - положительный результат. Наши спортсмены делали зачастую невозможное в Токио", - сказал Тарпищев.

"Психологический стресс был из-за ограничений, связанных с ковидом, и в коридоре изоляции все по-разному себя вели, в моральном и психологическом плане", - добавил он.

Тарпищев оценил и выступление сборной России по теннису. "Что касается теннисной сборной, то команда была дружна, выглядела монолитом. В теннисе такое редкость", - добавил он.