Матыцин: российским гандболисткам не хватило удачи в финале Олимпиады

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Удача была на стороне соперниц российских гандболисток в финале Олимпийских игр в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В воскресенье россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30 в финальном матче и стали серебряными призерами Олимпийских игр.

"Поздравляю российских гандболисток с серебром Игр в Токио, - сказал Матыцин - Олимпийский турнир начинался для наших спортсменок непросто, но они нашли свою игру, одержали на пути к финалу несколько ярких побед над сильными соперницами. В финальном матче российские гандболистки на равных сражались с француженками. Они до последних секунд игры боролись за победу, просто фортуна в этот день была на стороне соперниц".

Матыцин также поздравил с серебряными медалями тренеров национальной команды и Федерацию гандбола России. "Вторую Олимпиаду подряд женская сборная России по гандболу становится призером Игр, это показатель высокого класса. Мы гордимся нашей командой. Благодарен сборной России за те эмоции, которые она подарила болельщикам, за нее болела вся страна", - сказал Матыцин.

В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками.