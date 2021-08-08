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XXXII летние Олимпийские игры

Садулаев: быть знаменосцем на церемонии закрытия Игр - большая ответственность

Олимпийский чемпион Токио рассказал, что возьмет с собой на церемонию закрытия Игр золотую медаль
Абдулрашид Садулаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что для него нести флаг российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио - большая ответственность. Об этом он рассказал ТАСС.

На счету Садулаева золотая медаль Олимпиады в весовой категории до 97 кг. В финале он победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. О том, что Садулаев станет знаменосцем сборной России, стало известно в субботу.

"Я готов, это большая ответственность. Да, немного нервничаю, но готов к этому. Флаг не особенно тяжелый. И я взял с собой медаль", - сказал Садулаев.

Садулаеву 25 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом, в 2016 году борец выиграл золото в весовой категории до 86 кг. Также в его активе четыре золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы.

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