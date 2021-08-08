Церемония закрытия Олимпийских игр началась в Токио

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22), пятой - России (20-28-23).

Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустили на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.