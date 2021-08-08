Аригато за все. В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия Олимпийских игр прошла в воскресенье на Национальном стадионе в Токио. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах еще раз выразил благодарность японским властям за проведение Олимпиады.

Меньше чем за час до начала закрытия в паре кварталов от стадиона было тихо и безлюдно. Церемония совпала с национальным праздником - Днем гор, который многие японцы предпочитают проводить на природе, и толп людей даже в обычно оживленных районах, несмотря на выходной день, не наблюдалось.

Тем не менее у стадиона, который был оцеплен полицией по периметру, за час до начала церемонии стали собираться люди. С одной стороны - протестующие: несколько десятков человек с плакатами и транспарантами призывали власти из-за пандемии не проводить Паралимпийские игры, которые стартуют 24 августа. С другой стороны - простые любопытствующие, которые телетрансляции предпочли несколько часов на изнуряющей даже вечером жаре, чтобы увидеть финальный салют. Наиболее предприимчивые принесли с собой стулья, чтобы хоть как-то облегчить долгое ожидание.

Чтобы пройти внутрь аккредитованным журналистам, которые составили большинство из присутствовавших на трибунах, пришлось преодолеть несколько пунктов, где дежурили полицейские, проверявшие билеты на церемонию. По пути следования, рядом со входом на поле стадиона, церемонии ожидали знаменосцы. Вынести флаг Олимпийского комитета России, под которым выступали российские спортсмены, удостоился чести борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, завоевавший в Токио свое второе олимпийское золото.

"Это большая ответственность. Да, немного нервничаю, но готов к этому. Не особо тяжелый, - сказал Садулаев, показав золотую медаль, которую решил взять с собой на церемонию.

Прощание с Токио

Торжественное закрытие Олимпиады по традиции началось с выноса флага страны - хозяйки Игр. Гимн Японии исполнила музыкально-театральная женская группа Takarazuka Revue, труппа которой существует уже больше 100 лет.