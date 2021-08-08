Аригато за все. В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия Олимпийских игр прошла в воскресенье на Национальном стадионе в Токио. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах еще раз выразил благодарность японским властям за проведение Олимпиады.
Меньше чем за час до начала закрытия в паре кварталов от стадиона было тихо и безлюдно. Церемония совпала с национальным праздником - Днем гор, который многие японцы предпочитают проводить на природе, и толп людей даже в обычно оживленных районах, несмотря на выходной день, не наблюдалось.
Тем не менее у стадиона, который был оцеплен полицией по периметру, за час до начала церемонии стали собираться люди. С одной стороны - протестующие: несколько десятков человек с плакатами и транспарантами призывали власти из-за пандемии не проводить Паралимпийские игры, которые стартуют 24 августа. С другой стороны - простые любопытствующие, которые телетрансляции предпочли несколько часов на изнуряющей даже вечером жаре, чтобы увидеть финальный салют. Наиболее предприимчивые принесли с собой стулья, чтобы хоть как-то облегчить долгое ожидание.
Чтобы пройти внутрь аккредитованным журналистам, которые составили большинство из присутствовавших на трибунах, пришлось преодолеть несколько пунктов, где дежурили полицейские, проверявшие билеты на церемонию. По пути следования, рядом со входом на поле стадиона, церемонии ожидали знаменосцы. Вынести флаг Олимпийского комитета России, под которым выступали российские спортсмены, удостоился чести борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, завоевавший в Токио свое второе олимпийское золото.
"Это большая ответственность. Да, немного нервничаю, но готов к этому. Не особо тяжелый, - сказал Садулаев, показав золотую медаль, которую решил взять с собой на церемонию.
Прощание с Токио
Торжественное закрытие Олимпиады по традиции началось с выноса флага страны - хозяйки Игр. Гимн Японии исполнила музыкально-театральная женская группа Takarazuka Revue, труппа которой существует уже больше 100 лет.
Парад спортсменов, который последовал за этим, начался с выхода знаменосцев, после чего на поле Национального стадиона вышли представители сборных. Российскую команду представили в частности, Мария Ласицкене, ставшая олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, а также гимнастки сестры Дина и Арина Аверины.
Концертная программа на закрытии была выстроена так, чтобы показать неповторимость японской культуры, с которой участники и гости Токио из-за антиковидных мер вряд ли имели возможность соприкоснуться где-то, кроме национального стадиона. Традиционные японские танцы соседствовали на церемонии с западной музыкой в исполнении всемирно известного ансамбля Tokyo Ska Paradise Orchestra, сочетающего джаз, карибскую музыку и даже отсылки к классике - оде "К радости" Бетховена. Жизнерадостная музыка взбодрила спортсменов, которые выстроились вокруг установленной в центре стадиона сцены. Впрочем, конца двухчасовой церемонии дождались не все из них - как и на церемонии открытия, для спортсменов не было предусмотрено сидячих мест.
На пути к Парижу
Каждая церемония закрытия Олимпиады - это пролог новых Игр. В данном случае - Игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Одетая в кимоно мэр Токио Юрико Коикэ простилась с олимпийским флагом, и он перешел к мэру Парижа Анн Идальго, зазвучала "Марсельеза".
"Мы сделали это вместе. И сейчас я должен обозначить завершение этого напряженного путешествия в Токио. Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже", - сказал президент МОК Томас Бах.
По его словам, это были беспрецедентные Игры. "Невероятная история. Выражаю нашу глубокую признательность и благодарность оргкомитету - никто раньше не проводил перенесенные игры", - добавил Бах.
Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь, это случилось, когда закрылся постамент в форме цветка лотуса. После этого на экранах загорела надпись: Arigato ("спасибо" по-японски). Как отметили организаторы, это не только была отсылка к Играм 1964 года в Токио (тогда на экранах проецировалось слово Sayonara - "До свидания"), но, прежде всего, признательность всему миру за возможность Играм состояться.