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Футбол в России

Черевченко: "Химки" в матче с "Ростовом" провели второй тайм лучше первого

Главный тренер подмосковной команды остался доволен работой судей в игре

ТАСС, 8 августа. Футболисты подмосковных "Химок" во втором тайме в игре третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" сыграли лучше, чем в первом. Такое мнение высказал главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Химки" на своем поле со счетом 1:1 сыграли вничью с "Ростовом".

"Второй тайм провели гораздо лучше. Доволен ли я игрой Себаи? Себаи я знаю давно, иногда грубит, но это футбол, контактный вид спорта. Он у нас единственный форвард, его игрой доволен сегодня", - сказал Черевченко.

"Что случилось с центром обороны сегодня? Комличенко - хороший форвард, напрягал сегодня неплохо наших защитников. Вопросов к судейству у меня сегодня нет, благодарны арбитру за работу", - добавил специалист.

"Химки" с 4 очками занимают шестую позицию в таблице. В следующем туре 16 августа клуб в гостях встретятся с "Сочи".

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