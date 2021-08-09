Путин 9 августа пообщается по видеосвязи с членами паралимпийской сборной России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник по видеосвязи проведет традиционную встречу с членами паралимпийской команды России перед их отъездом на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"9 августа 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны", - говорится в сообщении.

Путин неоднократно заявлял, что в России уделяется приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта. По словам президента, государство поддерживает и "будет поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы на самом высоком уровне, создавать все условия для тренировок и выступлений". Кроме того, Путин говорил, что паралимпийцы являются "примером для миллионов людей" благодаря их воле к победе и жизни, стремлению добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. Глава государства считает таких спортсменов "людьми, закаленными духом", и высоко ценит их результаты.

Паралимпийская сборная РФ

В состав российской команды на Паралимпиаду вошли 430 человек, из которых 241 - спортсмен (129 мужчин и 112 женщин). В команде 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Всего в играх примут участие представители 50 субъектов Российской Федерации. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр; впервые - в бадминтоне, бочче, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, тхэквондо, а также соревнованиях среди женщин в голболе и волейболе сидя.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах до 16 декабря 2022 года. В связи с этим атлеты выступят под флагом с эмблемой Паралимпийского комитета России (ПКР) с русской и английской (RPC) аббревиатурами. Эмблемой команды будет сочетание паралимпийского символа "Агитоса" с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета. Вместо гимна России для Паралимпиад в Токио и Пекине был утвержден фрагмент Первого концерта Чайковского.

Путин на прошлой неделе заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить использование российского флага и гимна на международных соревнованиях имеет политическую окраску. Президент РФ обратил внимание, что традиционно наказание за применение допинга распространялось на отдельных спортсменов, а вина за допинг "всегда [была] индивидуальная". Выступления российских спортсменов на международных состязаниях наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны, добавил глава государства.

В 2016 году сборная России была не допущена до летних Паралимпийских игр в Рио-да-Жанейро по решению Международного паралимпийского комитета (IPC) на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. На зимних Паралимпийских играх в Пхенчане в 2018 году россияне выступали в нейтральном статусе под флагом IPC, спортсмены завоевали восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей, заняв в общем зачете второе место.

Нынешние Паралимпийские игры в Токио должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год и пройдут с 24 августа по 5 сентября. Всего на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей.