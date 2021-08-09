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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Владимира Федотова
Кристиан Нобоа Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кристиан Нобоа
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" победили екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в заключительном матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

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Дебютный гол за "Сочи" забил Ивелин Попов (9-я минута), на 71-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Голкипер сочинцев Сослан Джанаев впервые в сезоне вышел в стартовом составе.

Игроки "Сочи" вышли на предматчевое построение в футболках с изображением защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Миладиновича, который ранее выступал за сочинскую команду. В субботу в матче "Нижнего Новгорода" с московским "Спартаком" (2:1) Миладинович получил повреждение и был заменен, его госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

"Сочи" набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" располагается на 15-й строчке, набрав одно очко.

В четверг сочинцам предстоит ответная встреча с сербским "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, первый матч в Сочи завершился со счетом 1:1. В следующем туре РПЛ подопечные Владимира Федотова примут подмосковные "Химки" 16 августа, "Урал" встретится в Москве со "Спартаком" 14 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо33007-39
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород32104-27
6Сочи32014-26
7Химки31113-44
8Краснодар31025-43
9Ахмат31024-53
10ЦСКА31023-43
11Спартак31022-33
12Арсенал31023-73
13Уфа30123-51
14Ростов30123-71
15Урал30121-61
16Крылья Советов30032-50

 

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