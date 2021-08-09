"Сочи" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" победили екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в заключительном матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
Дебютный гол за "Сочи" забил Ивелин Попов (9-я минута), на 71-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Голкипер сочинцев Сослан Джанаев впервые в сезоне вышел в стартовом составе.
Игроки "Сочи" вышли на предматчевое построение в футболках с изображением защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Миладиновича, который ранее выступал за сочинскую команду. В субботу в матче "Нижнего Новгорода" с московским "Спартаком" (2:1) Миладинович получил повреждение и был заменен, его госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
"Сочи" набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" располагается на 15-й строчке, набрав одно очко.
В четверг сочинцам предстоит ответная встреча с сербским "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, первый матч в Сочи завершился со счетом 1:1. В следующем туре РПЛ подопечные Владимира Федотова примут подмосковные "Химки" 16 августа, "Урал" встретится в Москве со "Спартаком" 14 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|7-3
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|8
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|9
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|10
|ЦСКА
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|11
|Спартак
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|12
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|13
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|15
|Урал
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0