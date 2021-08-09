"Сочи" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" победили екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в заключительном матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

"Рубин" и "Сочи" не смогли победить своих соперников в Лиге конференций

Проблемы с формой. "Рубин" и "Сочи" не смогли победить своих соперников в Лиге конференций

Дебютный гол за "Сочи" забил Ивелин Попов (9-я минута), на 71-й минуте Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Голкипер сочинцев Сослан Джанаев впервые в сезоне вышел в стартовом составе.

Игроки "Сочи" вышли на предматчевое построение в футболках с изображением защитника "Нижнего Новгорода" Ивана Миладиновича, который ранее выступал за сочинскую команду. В субботу в матче "Нижнего Новгорода" с московским "Спартаком" (2:1) Миладинович получил повреждение и был заменен, его госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

"Сочи" набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" располагается на 15-й строчке, набрав одно очко.

В четверг сочинцам предстоит ответная встреча с сербским "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, первый матч в Сочи завершился со счетом 1:1. В следующем туре РПЛ подопечные Владимира Федотова примут подмосковные "Химки" 16 августа, "Урал" встретится в Москве со "Спартаком" 14 августа.