Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев намерен сменить весовую категорию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, намерен перейти в более тяжелый вес. Об этом он сообщил журналистам во вторник в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), куда вернулся после победы на Олимпийских играх.

В Токио Батыргазиев в финальном поединке олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг победил американца Дьюка Рэгана и завоевал золотую медаль.

"Да, это правильно говорят (о переходе в следующую весовую категорию - прим. ТАСС), потому что в 57 кг мне уже стало тяжелее заходить. С каждой весогонкой мой вес немного рос, организм растущий", - сказал 23-летний спортсмен.

По его словам, сейчас он намерен отдохнуть, а потом начнется подготовка к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Также он отметил, что ему волнительно выступать перед теми, кто приехал в аэропорт его поздравить. "Мне очень приятно видеть, что очень много людей пришло поздравить, это наша общая победа. Немного, конечно, волнительно, мне проще еще пару боев сделать на Олимпийских играх, но этот момент мне нужно будет пройти, я постараюсь пройти его", - добавил Батыргазиев.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.