Гандболистка Вяхирева рассказала о причинах приостановки карьеры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года российская гандболистка Анна Вяхирева приостановила карьеру, чтобы привести в порядок ментальное здоровье. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-24".
На Олимпийских играх в Токио, которые завершились 8 августа, женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали. После финального матча, в котором россиянки уступили команде Франции, Вяхирева заявила журналистам, что намерена взять паузу в карьере.
"Это решение не на эмоциях, а достаточно обдуманное, - сказала Вяхирева. - Прошлый сезон у меня сложился настолько тяжело и с такими большими перерывами, потому что в тот момент я уже думала об этом и, возможно, мой организм так защищался. Поэтому сейчас я хочу сделать все правильно, помочь себе, подумать о себе хоть немножко".
Гандболистка добавила, что раньше она не думала о своем моральном состоянии. "Это не из-за отсутствия мотивации, я никогда не была насыщена победами, для меня всегда мало, но в то же время я тот человек, который будет отдавать делу себя всю. Я не буду думать о своем состоянии, но думать о том, что я могу сделать, чтобы дать результат. И, наверное, в какой-то момент я потеряла грань, и все мои ресурсы были направлены на результат", - сказала Вяхирева.
Спортсменка не исключила, что в будущем может стать матерью. "Хочу побыть женщиной, если даст бог - стать мамой, - сказала Вяхирева. - Если говорим о чем-то высоком, я не хочу, чтобы со мной ассоциировали только гандболистку, я хочу быть полноценным человеком, понять, что мне интересно еще кроме гандбола".
Вяхирева с 2016 года выступает за "Ростов-Дон", в составе которого по четыре раза стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России, пять раз выиграла суперкубок страны. В составе национальной сборной она стала олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр в Токио, на этих турнирах она признавалась самым ценным игроком. Также в составе сборной России она стала бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным - чемпионата Европы (2018).