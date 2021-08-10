Гандболистка Вяхирева рассказала о причинах приостановки карьеры

На Олимпийских играх в Токио, которые завершились 8 августа, женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали. После финального матча, в котором россиянки уступили команде Франции, Вяхирева заявила журналистам, что намерена взять паузу в карьере.

"Это решение не на эмоциях, а достаточно обдуманное, - сказала Вяхирева. - Прошлый сезон у меня сложился настолько тяжело и с такими большими перерывами, потому что в тот момент я уже думала об этом и, возможно, мой организм так защищался. Поэтому сейчас я хочу сделать все правильно, помочь себе, подумать о себе хоть немножко".

Гандболистка добавила, что раньше она не думала о своем моральном состоянии. "Это не из-за отсутствия мотивации, я никогда не была насыщена победами, для меня всегда мало, но в то же время я тот человек, который будет отдавать делу себя всю. Я не буду думать о своем состоянии, но думать о том, что я могу сделать, чтобы дать результат. И, наверное, в какой-то момент я потеряла грань, и все мои ресурсы были направлены на результат", - сказала Вяхирева.