Поздняков: российские вакцины доказали свою эффективность на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Отсутствие случаев заболевания коронавирусом у российских атлетов, проживавших в Олимпийской деревне на Играх в Токио, доказало эффективность российских вакцин. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В нашей команде не было ни одного случая заражения в деревне, конечно, это показывает, как наша вакцина эффективна, - заявил Поздняков. - В Олимпийской деревне всем удалось избежать заражений коронавирусом, это очень и очень важно, у нас лишь два спортсмена на этапе финальной подготовки были положительно протестированы. Конечно, обидно за них. Если учитывать всю нашу делегацию, а это 334 спортсмена, то это действительно очень хороший показатель работы на заключительном сборе, в том числе и осуществление антиковидных мер".

"Безусловно, это и успешный результат вакцинации. Очень много про это говорили и наши коллеги из ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС), они помогали нам. Я очень рад, что почти все наши спортсмены смогли принять участие в Олимпийских играх", - сказал президент ОКР.

Всего из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, который был сдан в преддверии Игр. Чернышева сдала тест, показавший положительный результат, сразу по прилете в Токио.

Олимпийские игры завершились 8 августа.