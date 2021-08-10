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Бокс

Олимпийский чемпион Батыргазиев готов к реваншу с Рэганом в профессиональном боксе

Россиянин с американцем встретились в финале Игр в Токио
Альберт Батыргазиев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Альберт Батыргазиев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев не исключил проведение реванша с американцем Дьюком Рэганом в профессиональном боксе. Об этом он сообщил журналистам в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), куда вернулся после победы на Олимпийских играх.

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На Олимпиаде в Токио Батыргазиев победил Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль. После боя Рэган заявил, что хочет провести реванш с Батыргазиевым в профессиональном боксе.

"Это вполне реально, актуально после Олимпийских игр. Тем более очень много таких случаев, когда спортсмены встречались на Олимпийских играх, делали реванш в профессиональном боксе. Это продолжение истории", - сказал Батыргазиев.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках. 23-летний Рэган является серебряным призером чемпионата мира (2017) и Панамериканских игр (2019).

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