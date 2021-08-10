Макрогузова и Холомина не сыграют на чемпионате Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 10 августа. Участницы Олимпийских игр в Токио Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу из-за травмы Макрогузовой. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Чемпионат Европы пройдет в Вене 11-15 августа. На Олимпиаде Макрогузова и Холомина выбыли на стадии 1/8 финала.

"Изначально и даже по результатам жеребьевки планировалось, что здесь выступят восемь российских пар. Но из-за травмы участницы Олимпиады Надежды Макрогузовой наше представительство сократилось до семи тандемов", - говорится в заявлении.

В мужском и женском турнирах на чемпионате Европы выступят по 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре дуэта в каждой. Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие второе и третье места в группах, начнут плей-офф со стадии 1/16 финала.

В мужском турнире выступят серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив, Руслан Быканов и Александр Лихолетов, Илья Лешуков и Константин Семенов. В женском турнире Россию представят Ксения Дабижа и Светлана Холомина, Мария Бочарова и Мария Воронина, Екатерина Бирлова и Анастасия Фролова.