Источник: матчи шестого тура чемпионата России по футболу перенесены на 25-26 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за перенос матчей шестого тура чемпионата России по футболу на 25-26 августа. Об этом ТАСС сообщил источник.

26 июля главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил клубы о переносе шестого тура чемпионата страны, чтобы игроки национальной команды получили больше времени для подготовки перед домашним матчем четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира - 2022 против сборной Хорватии, который состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники".

"Матчи шестого тура РПЛ пройдут 25-26 августа", - сказал собеседник агентства.

Сборная России в сентябре проведет первые матчи под руководством Карпина, который сменил на посту главного тренера команды Станислава Черчесова. Национальная команда 1 сентября в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии (Москва, стадион "Лужники"), 4 сентября - в гостях со сборной Кипра (Никосия, стадион ГСП), 7 сентября - на своем поле со сборной Мальты (Москва, "Открытие Банк Арена").

Российская национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).