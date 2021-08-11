Третьяк вспомнил, что он и Тони Эспозито играли в воротах в похожей манере

ТАСС, 11 августа. Трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и канадский вратарь Тони Эспозито в свое время играли в схожей манере. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

Трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), участник Суперсерии 1972 года Эспозито умер в среду в возрасте 78 лет.

"Мне посчастливилось играть против него в 1972 году. Он четыре матча отыграл, и во второй встрече в Торонто и ему, и мне дали приз лучших игроков. Он мало говорил, но очень хорошо делал свое дело, это легендарный вратарь", - сказал Третьяк.

"У него необычная была игра, в отличие от [Кена] Драйдена. Он использовал то, что я делал в 1969-1970-е годы, когда падал на бок, как футбольный вратарь. Когда игрок не видел, я врубался в него и перекрывал рукой шайбу. Он тоже много делал, как и я, хотя нас разделял океан", - добавил он.

Третьяк рассказал об общении с Эспозито после завершения карьеры. "Мы с ним несколько раз встречались в Музее хоккейной славы в Торонто, у нас были товарищеские отношения, хоть и не такие близкие, как с Филом Эспозито (братом Тони - прим. ТАСС). Фил был более эмоциональным, а вратари более спокойные люди, не ввязываются в драки", - отметил он.

Эспозито выступал за "Ванкувер", "Хьюстон", "Монреаль" и "Чикаго", в составе которого играл с 1969 по 1984 год. В составе "Чикаго" Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил "Монреалю". Вместе с канадской командой Эспозито стал обладателем трофея в 1969 году.