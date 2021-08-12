Отбывший дисквалификацию чемпион мира каноист Коровашков принял решение вернуться в спорт

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в гребле на каноэ Алексей Коровашков, отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, принял решение возобновить свою спортивную карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.
В допинг-пробе Коровашкова был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен, уверенный в своей невиновности, настоял на вскрытии пробы Б, которая также показала наличие ЭПО. Срок дисквалификации 29-летнего каноиста истек 9 августа 2021 года.
"Мне предложили хороший контракт, сейчас я готовлю документы. Да, я намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] о том, что я намерен вернуться в спорт, уже также своевременно отправлено", - сказал спортсмен.
Из-за дисквалификации Коровашков не имел возможности выступить на Олимпийских играх в Токио. Ранее он без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
На Играх в Токио сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали.