Отбывший дисквалификацию чемпион мира каноист Коровашков принял решение вернуться в спорт

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в гребле на каноэ Алексей Коровашков, отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, принял решение возобновить свою спортивную карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

Пятикратный чемпион мира каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг

В допинг-пробе Коровашкова был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен, уверенный в своей невиновности, настоял на вскрытии пробы Б, которая также показала наличие ЭПО. Срок дисквалификации 29-летнего каноиста истек 9 августа 2021 года.

"Мне предложили хороший контракт, сейчас я готовлю документы. Да, я намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] о том, что я намерен вернуться в спорт, уже также своевременно отправлено", - сказал спортсмен.

Из-за дисквалификации Коровашков не имел возможности выступить на Олимпийских играх в Токио. Ранее он без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ к участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Играх в Токио сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали.