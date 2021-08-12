Власти выделят средства спортшколе, воспитанником которой является стрелок Каменский

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать финансовую поддержку спортивной школе №1 в Бийске, воспитанником которой является призер Олимпиады в Токио стрелок Сергей Каменский. Средства выделят для приобретения швейцарского оборудования в тир школы, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Каменский на Олимпиаде в Токио 2 августа завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Кроме того, он завоевал бронзу в стрельбе из винтовки с 10 метров в паре с Юлией Каримовой.

"Победа нашего спортсмена подсказывает, что надо и дальше поддерживать стрелковый спорт в регионе. Уже есть прямое поручение Виктора Петровича [Томенко]: необходимые средства будут выделены, чтобы закупить для спортивной школы в Бийске, где культивируется пулевая стрельба, стрелковое оборудование, амуницию, оружие и расходные материалы. Чтобы оснастить стрелковый тир спортшколы по последнему слову техники, потребуется около 8 млн рублей. Это оборудование будет именно швейцарским, надеюсь, оно позволит увеличить коллекцию олимпийских медалей, завоеванных спортсменами края", - приводит пресс-служба слова министра спорта региона Алексея Перфильева на встрече с вернувшимся в регион Каменским и губернатором края.

О необходимости оборудования, произведенного в Швейцарии, главе региона рассказал сам Каменский, а также его отец и тренер Игорь Каменский. Такое оборудование, по их словам, позволит более качественно готовить молодых спортсменов. В прошлом году этой спортшколе выделяли порядка 10 млн рублей на ремонт помещения и еще 2 млн рублей - на спортивное оборудование.

Губернатор региона также поздравил Каменского с награждением медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В свою очередь, спортсмен отметил, что перенос сроков проведения Олимпиады на один год помог ему лучше подготовиться к соревнованиям.