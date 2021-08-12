{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Касперович объяснил свое исключение из состава тренеров сборной России по биатлону

Специалист отметил, что не имел юридического права находиться на ставке Центра спортивной подготовки сборных команд России
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исключение Александра Касперовича из списка тренеров сборной России по биатлону объясняется тем, что его основным местом работы является национальная команда Болгарии. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Касперович в конце мая был включен в список Центра спортивной подготовки сборных команд России на правах личного тренера чемпиона мира Александра Логинова, однако в июле был из него исключен.

"Я не имел юридического права находиться на ставке ЦСП, потому что работаю со сборной Болгарии, - сказал Касперович. - Мое нахождение в этом списке ничего не давало, так что сейчас меня из него просто убрали. Понятия не имею, зачем меня надо было туда вообще включать, потому что у меня двухлетний контракт с болгарской федерацией".

Касперович отметил, что исключение из списка ЦСП не помешает ему продолжать консультировать Логинова. "У нас хороший контакт, общаемся как с Сашей, так и с [тренером сборной] Сергеем Башкировым. Никаких проблем", - подчеркнул он.

Касперович в прошлом возглавлял российскую сборную, главным тренером команды Болгарии он был назначен год назад.

Теги
Биатлон
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Стартовала открытая продажа билетов на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве
Стоимость составляет от 400 до 700 рублей
Стартовала открытая продажа билетов на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве
Читать полностью