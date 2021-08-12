Касперович объяснил свое исключение из состава тренеров сборной России по биатлону

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исключение Александра Касперовича из списка тренеров сборной России по биатлону объясняется тем, что его основным местом работы является национальная команда Болгарии. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Касперович в конце мая был включен в список Центра спортивной подготовки сборных команд России на правах личного тренера чемпиона мира Александра Логинова, однако в июле был из него исключен.

"Я не имел юридического права находиться на ставке ЦСП, потому что работаю со сборной Болгарии, - сказал Касперович. - Мое нахождение в этом списке ничего не давало, так что сейчас меня из него просто убрали. Понятия не имею, зачем меня надо было туда вообще включать, потому что у меня двухлетний контракт с болгарской федерацией".

Касперович отметил, что исключение из списка ЦСП не помешает ему продолжать консультировать Логинова. "У нас хороший контакт, общаемся как с Сашей, так и с [тренером сборной] Сергеем Башкировым. Никаких проблем", - подчеркнул он.

Касперович в прошлом возглавлял российскую сборную, главным тренером команды Болгарии он был назначен год назад.