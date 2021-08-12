Стартовала открытая продажа билетов на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Билеты на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве поступили в открытую продажу. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета турнира.

С 9 по 12 августа эксклюзивное право подать заявки на билеты было у владельцев карт Visa ("Виза"). Вечером в четверг они поступили в открытую продажу. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет 400 рублей, на игры 1/4 финала - 500 рублей, на полуфиналы - 600 рублей, на встречу за третье место и финал - 700 рублей.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Матчи чемпионата мира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости арены, которая составляет 5 000 человек. Зрители смогут прийти на игры без QR-кодов и без наличия отрицательного теста.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).