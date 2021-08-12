Футболист "Рубина" Деспотович считает, что матч с "Ракувом" должен был завершиться вничью

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между российским "Рубином" и польским "Ракувом" должен был завершиться вничью. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Рубина" Джордже Деспотович, не принимавший участия в игре из-за травмы.

В четверг "Рубин" на "Ак Барс Арене" в дополнительное время проиграл "Ракуву" со счетом 0:1 и завершил выступление в Лиге конференций, первая встреча завершилась вничью (0:0). На 106-й минуте защитник "Рубина" Илья Самошников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 122-й минуте полузащитник российской команды Сеад Хакшабанович не сумел реализовать пенальти.

"Если смотреть со стороны, то не было железных моментов у "Ракува", - сказал Деспотович. - Сегодня они забили, когда мы были в меньшинстве. Думаю, что матч должен был завершиться вничью, у нас был момент, чтобы сравнять, но нелегко реализовать пенальти на последних минутах. Конечно, я расстроен, как и все игроки, но они все равно старались и бились".

"Будем двигаться дальше и думать о чемпионате, где мы хорошо начали. Честно, сегодня даже если бы лучший нападающий мира играл, то ему было бы тяжело, потому что газон "Ак Барс Арены" плохо выглядит. Поэтому атакующие футболисты не могут показать того, что умеют, но сегодня хорошую игру провел Миша Костюков", - добавил Деспотович.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.