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Летние олимпийские виды спорта

Тхэквондист Храмцов намерен сделать операцию на руке 16 августа в Москве

Случившийся в первом поединке олимпийского турнира в Токио перелом не помешал россиянину завоевать золотую медаль
Максим Храмцов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Максим Храмцов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов готовится сделать операцию на поврежденной в Токио руке 16 августа в Москве. Об этом спортсмен сообщил в пятницу ТАСС.

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26 июля Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира.

"Планирую [пройти операцию] в Москве. 16 августа", - сказал Храмцов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сургутской клинической травматологической больницы (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщал, что Храмцов согласился пройти микрохирургическую операцию для восстановления поврежденной в Токио руки. По данным медиков, без нее кисть у спортсмена будет восстанавливаться дольше.

Храмцову 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

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