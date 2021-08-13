Экипажи из восьми стран примут участие в чемпионате Европы по парусному спорту в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Участие 10 экипажей из восьми стран ожидается на чемпионате Европы по парусному спорту в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС рассказал вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Юрий Крюченков.

Чемпионат Европы по матчевым гонкам в парусном спорте пройдет в Екатеринбурге с 17 по 22 августа на акватории Верх-Исетского пруда.

"На сегодняшний день ожидается участие 10 экипажей, - сказал Крюченков. - В этом году мы впервые проводим открытый чемпионат Европы, где наравне с ребятами в экипажах могут участвовать и девочки. В экипажах будет по 4-5 человек. Страны-участницы: Франция, Польша, Италия, Финляндия, Швеция, Турция, Греция и Россия".

Крюченков отметил, что на мероприятии будут работать 15 волонтеров, большинство добровольцев будет помогать непосредственно экипажам.

Во время соревнований будут соблюдены все меры безопасности из-за коронавируса, организаторы разрешили присутствие зрителей на акватории. Крюченков добавил, что из-за сложной эпидситуации экипажи англичан и шведов отказались от участия в чемпионате.