Россиянки обыграли американок на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду США в матче первого тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Турнир проходит на Фестивальной площади в Лужниках в Москве.

В составе российской команды мячи на счету Анны Черняковой и Варвары Бычковой, сумевшей отличиться за 17 секунд до конца овертайма. У американок отличилась Лорен Лесли.

Ранее в стартовом матче турнира команда Бразилии переиграла испанок со счетом 3:2. Во втором туре российские футболистки сыграют с командой Испании, встреча пройдет в субботу (начало - 19:30 мск).

Женский Межконтинентальный кубок проводится впервые. В рамках турнира четыре команды сыграют однокруговой турнир, победителем станет сборная, занявшая первое место в турнирной таблице. Соревнования завершатся 15 августа.

Мужская российская команда трижды выигрывала Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015) и делит первое место по количеству побед на турнире с бразильцами. С 19 по 29 августа на площадке в Лужниках пройдет мужской чемпионат мира по пляжному футболу.