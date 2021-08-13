Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг 2021 года

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2021 года может пройти в Праге за неделю до Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки. Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что будет искать новое место проведения.

"Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA), - сказал Тарпищев. - Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса".

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в Мадриде, Турине и Инсбруке. Игры группового этапа и четвертьфиналы пройдут во всех трех городах, Мадрид примет полуфинал и финал. Турнир стартует 25 ноября и продлится 11 дней.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.