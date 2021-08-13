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Кубок Билли Джин Кинг

Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг 2021 года

Соревнования должны состояться за неделю до финала Кубка Дэвиса
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2021 года может пройти в Праге за неделю до Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки. Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что будет искать новое место проведения.

"Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с Женской теннисной ассоциацией (WTA), - сказал Тарпищев. - Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса".

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в Мадриде, Турине и Инсбруке. Игры группового этапа и четвертьфиналы пройдут во всех трех городах, Мадрид примет полуфинал и финал. Турнир стартует 25 ноября и продлится 11 дней.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Билли Джин Кинг
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