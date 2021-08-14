Российский боец Магомедкеримов вышел в финал Гран-при PFL

ТАСС, 14 августа. Российский боец Магомед Магомедкеримов победил представителя Швеции Садибу Си на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в США.

Магомедкеримов одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в полусреднем весе, где должен встретиться с американцем Рэем Купером.

Другой россиянин Магомед Умалатов в рейтинговом бою в полусреднем весе единогласным решением судей победил Леандро Силву из Бразилии.

Магомедкеримову 31 год, на его счету 28 побед и пять поражений. Россиянин один раз становился победителем PFL (2018), главный приз в которой составляет $1 млн.