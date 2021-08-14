{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Магомедкеримов вышел в финал Гран-при PFL

В полуфинале россиянин единогласным решением судей победил представителя Швеции Садибу Си
Магомед Магомедкеримов AP Photo/Gregory Payan
Описание
Магомед Магомедкеримов
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 14 августа. Российский боец Магомед Магомедкеримов победил представителя Швеции Садибу Си на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в США.

Магомедкеримов одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при в полусреднем весе, где должен встретиться с американцем Рэем Купером.

Другой россиянин Магомед Умалатов в рейтинговом бою в полусреднем весе единогласным решением судей победил Леандро Силву из Бразилии.

Магомедкеримову 31 год, на его счету 28 побед и пять поражений. Россиянин один раз становился победителем PFL (2018), главный приз в которой составляет $1 млн.

Теги
ММА
ATP
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто
В 1/4 финала россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Торонто
Читать полностью