Болельщики "Спартака" на матче с "Уралом" выступили с критикой руководства и игроков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время домашнего матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уралом" выступили с критикой в адрес руководства и игроков команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Идет первый тайм, счет 1:0 в пользу красно-белых. Болельщики на трибуне за воротами вывесили баннеры с критикой в адрес руководства и игроков, а также стали скандировать "Руководство, вон!" и выкрикивать нецензурные высказывания. Это привело к небольшой потасовке между фанатами красно-белых.

"Спартак" вылетел из Лиги чемпионов на этой неделе, проиграв в квалификации по сумме двух матчей "Бенфике". На прошлой неделе спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил об уходе со своего поста, объяснив свой шаг разногласиями с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.