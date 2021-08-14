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XXXII летние Олимпийские игры

Овечкин заявил, что ему было обидно за художественную гимнастику на Олимпиаде в Токио

Россиянки остались без золотых наград в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года

ТАСС, 14 августа. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину было обидно за российских спортсменок на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Комментарий спортсмена приводит телеканал "Матч ТВ".

В личном многоборье россиянка Дина Аверина уступила первое место израильтянке Линой Ашрам, в групповом многоборье россиянки стали вторыми после болгарок.

"Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно", - сказал Овечкин.

Россиянки остались без золотых наград в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

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Овечкин, Александр МихайловичXXXII летние Олимпийские игры
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