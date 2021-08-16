Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Писаревский подал в отставку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер мужской российской команды по тяжелой атлетике Олег Писаревский подал в отставку. Об этом он сообщил ТАСС.

Агапитов не видит оснований для исключения тяжелой атлетики из олимпийской программы

На прошедших в Токио Олимпийских играх единственный представитель мужской российской команды Тимур Наниев занял четвертое место в весовой категории до 109 кг.

"16 августа я подал заявление об отставке, после того, как закончился цикл. Новое соглашение я подписывать не стал", - сказал Писаревский.

"Я много лет отработал в сборных СССР и России начиная с 80-х годов, с юношеских команд. Не скажу, что устал, просто надо давать дорогу молодым", - добавил специалист.

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.