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Летние олимпийские виды спорта

Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Писаревский подал в отставку

На Олимпиаде в Токио российские штангисты не сумели завоевать медалей
Главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер мужской российской команды по тяжелой атлетике Олег Писаревский подал в отставку. Об этом он сообщил ТАСС.

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На прошедших в Токио Олимпийских играх единственный представитель мужской российской команды Тимур Наниев занял четвертое место в весовой категории до 109 кг.

"16 августа я подал заявление об отставке, после того, как закончился цикл. Новое соглашение я подписывать не стал", - сказал Писаревский.

"Я много лет отработал в сборных СССР и России начиная с 80-х годов, с юношеских команд. Не скажу, что устал, просто надо давать дорогу молодым", - добавил специалист.

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио могут выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.

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Летние олимпийские виды спорта
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