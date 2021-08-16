В международной федерации высоко оценили организацию чемпионата Европы по ММА в Казани

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Открытый чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) стартовали в понедельник в Казани. Президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун высоко оценил организацию турнира в столице Татарстана.

"Большая честь для нас находиться здесь, в Казани, - сказал Браун. - Хотел бы особенно поблагодарить представителя Союза ММА России за их вклад в проведение этого соревнования, которое организовано на высоком уровне. Команда организаторов работала очень напряженно, чтобы сделать возможным этот праздник спорта, для того чтобы спортсмены и тренеры могли показать все, на что они способны. Казань, это большая история, и мы готовы стать частью этой истории".

В турнире примут участие 252 спортсмена (164 - взрослые, 88 - юниоры) из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Первые дни чемпионата будут закрытыми для зрителей. Любители спорта смогут посмотреть бои онлайн на странице платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России "ВКонтакте".

После слияния IMMAF со Всемирной ассоциацией ММА в 2018 году сборная России сохранила лидирующие позиции в мировом рейтинге. В настоящее время национальная команда занимает первое место в юниорском рейтинге и второе место во взрослом.