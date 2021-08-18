Женский чемпионат Европы по волейболу стартует в четырех странах

ТАСС, 18 августа. Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд стартует в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Финальная часть соревнований состоится в Белграде.

Чемпионат Европы проходит в нескольких странах для широты географии турнира и большей заинтересованности для болельщиков, а также для экономии средств организаторами. Матчи группового этапа примут Белград, болгарский Пловдив, хорватский Задар и румынский Клуж-Напока.

Сборная России сыграет в группе А в Белграде вместе с действующими чемпионками Европы сербками, а также сборными Азербайджана, Бельгии, Франции, Боснии и Герцеговины. Первый матч подопечные Серджо Бузато сыграют 20 августа против команды Франции. В плей-офф из каждой группы выйдут четыре лучшие сборные.

В группе В в Пловдиве сыграют команды Болгарии, Польши, Германии, Испании, Чехии и Греции. В группе С в Задаре - сборная Хорватии, бронзовый призер прошлого чемпионата Европы команда Италии, а также сборные Белоруссии, Словении, Венгрии и Швейцарии. В группе D в Клуж-Напоке - команда Румынии, финалист последнего Евро сборная Турции, а также команды Нидерландов, Украины, Финляндии и Швеции. Соревнования завершатся 4 сентября.

Чемпионат Европы пройдет практически сразу после Олимпийских игр, поэтому не стоит ожидать, что на турнире выступят все сильнейшие игроки, как это было на Олимпиаде.

Чемпионат Европы проводится с 1949 года. Наибольшее количество титулов выиграли сборные СССР/России - 19. Советская команда выигрывала семь турниров подряд с 1958 по 1979 год. Последние четыре турнира поочередно выигрывали две команды - России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).