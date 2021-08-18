Стал известен состав женской сборной России на чемпионат Европы по волейболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России во главе с Серджо Бузато объявил состав на чемпионат Европы по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

В состав российской команды вошли 12 игроков: связующие Евгения Старцева ("Динамо - Ак Барс"), Полина Матвеева ("Заречье-Одинцово"); диагональная Анна Лазарева ("Алтос", Южная Корея); блокирующие Юлия Бровкина ("Енисей"), Екатерина Енина ("Динамо", Москва), Елизавета Котова ("Уралочка-НТМК"); доигровщики Ирина Капустина ("Липецк"), Ксения Смирнова ("Уралочка-НТМК"), Татьяна Кадочникова, Арина Федоровцева (обе - "Динамо - Ак Барс"); либеро Тамара Зайцева ("Локомотив"), Дарья Пилипенко ("Уралочка-НТМК").

Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. На групповой стадии российская команда встретится с командами Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Франции.