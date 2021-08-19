Чемпионат мира по пляжному футболу в России стартует 19 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу, турнир стартует 19 августа четырьмя матчами. В этот день состоятся игры сборных ОАЭ и Таити (начало - 15:00 мск), Парагвая и Японии (16:30 мск), Мозамбика и Испании (19:00 мск), а также России и США (20:30 мск).

Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Песок и бисиклеты. Что надо знать о пляжном футболе перед стартом чемпионата мира в Москве

Решение о том, что 21-й чемпионат мира пройдет в России, было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае в октябре 2019 года. Конкурентами в борьбе за право провести мировое первенство были Чили и Сальвадор.

Игры чемпионата мира пройдут с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей началось 5 июля, работы завершились 12 августа, в качестве репетиции на ней уже прошли игры первого в истории Межконтинентального кубка среди женских команд. Матчи чемпионата мира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости площадки. Зрители смогут прийти на игры без QR-кодов и документов об отрицательном результате ПЦР-теста.

Игрокам сборной России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира будет запрещено демонстрировать государственные символы, на турнире они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме национальной команды будет отсутствовать герб страны, вместо него изобразят логотип с надписью "Наши парни". Государственный гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА, болельщики смогут демонстрировать символику РФ во время игр турнира.

С 9 по 12 августа эксклюзивное право подать заявки на билеты было у владельцев карт Visa. Вечером 12 августа билеты поступили в открытую продажу. Их стоимость на матчи группового этапа составляет 400 рублей (за эту цену можно будет попасть на две игры дневной или вечерней сессии), на игры 1/4 финала - 500 рублей (билеты также будут продаваться на дневную и вечернюю сессию матчей), на полуфиналы - 600 рублей, на встречу за третье место и финал - 700 рублей.

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.

Кто сыграет на чемпионате мира в России

На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Хозяева турнира в группе А сыграют с командами Парагвая, США и Японии. Группа B состоит из сборных Испании, Мозамбика, ОАЭ и Таити. В квартет С попали команды Белоруссии, Бразилии, Сальвадора и Швейцарии. В группе D за выход в плей-офф поборются сборные Омана, Португалии, Сенегала и Уругвая.