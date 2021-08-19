Чемпионат мира по пляжному футболу в России стартует 19 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу, турнир стартует 19 августа четырьмя матчами. В этот день состоятся игры сборных ОАЭ и Таити (начало - 15:00 мск), Парагвая и Японии (16:30 мск), Мозамбика и Испании (19:00 мск), а также России и США (20:30 мск).
Решение о том, что 21-й чемпионат мира пройдет в России, было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае в октябре 2019 года. Конкурентами в борьбе за право провести мировое первенство были Чили и Сальвадор.
Игры чемпионата мира пройдут с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей началось 5 июля, работы завершились 12 августа, в качестве репетиции на ней уже прошли игры первого в истории Межконтинентального кубка среди женских команд. Матчи чемпионата мира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости площадки. Зрители смогут прийти на игры без QR-кодов и документов об отрицательном результате ПЦР-теста.
Игрокам сборной России в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира будет запрещено демонстрировать государственные символы, на турнире они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме национальной команды будет отсутствовать герб страны, вместо него изобразят логотип с надписью "Наши парни". Государственный гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА, болельщики смогут демонстрировать символику РФ во время игр турнира.
С 9 по 12 августа эксклюзивное право подать заявки на билеты было у владельцев карт Visa. Вечером 12 августа билеты поступили в открытую продажу. Их стоимость на матчи группового этапа составляет 400 рублей (за эту цену можно будет попасть на две игры дневной или вечерней сессии), на игры 1/4 финала - 500 рублей (билеты также будут продаваться на дневную и вечернюю сессию матчей), на полуфиналы - 600 рублей, на встречу за третье место и финал - 700 рублей.
Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.
Кто сыграет на чемпионате мира в России
На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Хозяева турнира в группе А сыграют с командами Парагвая, США и Японии. Группа B состоит из сборных Испании, Мозамбика, ОАЭ и Таити. В квартет С попали команды Белоруссии, Бразилии, Сальвадора и Швейцарии. В группе D за выход в плей-офф поборются сборные Омана, Португалии, Сенегала и Уругвая.
Команда Швейцарии изначально не смогла завоевать право сыграть на чемпионате мира. Однако сборная Украины, которая заняла второе место в европейской квалификации, отказалась участвовать в турнире. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук рассказал ТАСС, что решение было коллегиальным. ФИФА отказалась комментировать решение украинской стороны.
На групповом этапе команды проведут по одному матчу с каждым соперником. За победу в основное время дается три очка, в дополнительное время - два, за выигрыш в серии пенальти - одно очко. Две лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в четвертьфинал чемпионата мира, пары будут распределены по следующей схеме: А1 - B2, B1 - A2, C1 - D2, D1 - C2.
Состав сборной России по пляжному футболу был объявлен 13 августа. Старший тренер национальной команды Михаил Лихачев вызвал для участия в турнире 14 игроков. Приглашение на мировое первенство получили голкиперы Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко и Станислав Кошарный (оба - "Локомотив"), а также полевые игроки Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все - "Спартак"), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все - "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все - "Кристалл").
Чемпионат мира проводится каждые два года. На турнире 2019 года, который прошел в Парагвае, россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионский титул выиграли португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).
Из нынешнего состава сборной России на турнирах 2011 и 2013 года выступали Шкарин, Крашенинников, Макаров и Шишин. По разу мировое первенство выигрывали Папоротный (2011) и Романов (2013). Представители тренерского штаба национальной команды также дважды становились чемпионами мира - Лихачев был тренером, его нынешние помощники Андрей Бухлицкий и Илья Леонов - игроками.