Чемпион Игр боксер Батыргазиев намерен выступить на чемпионате мира среди военнослужащих

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев планирует выступить на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Как Батыргазиев принес российской команде первое золото в боксе на Играх

Ногайский Лев. Как Батыргазиев принес российской команде первое золото в боксе на Играх

На Олимпиаде в Токио Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль.

"Это очень важные соревнования для нашей страны, - сказал Батыргазиев. - Мне хочется принять участие в этих соревнованиях, у нас будет отбор. Постараюсь выйти на пик физической формы".

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет в Москве с 20 по 27 сентября.