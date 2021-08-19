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Бокс

Чемпион Игр боксер Батыргазиев намерен выступить на чемпионате мира среди военнослужащих

Турнир пройдет в Москве с 20 по 27 сентября
Альберт Батыргазиев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Альберт Батыргазиев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев планирует выступить на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

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На Олимпиаде в Токио Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль.

"Это очень важные соревнования для нашей страны, - сказал Батыргазиев. - Мне хочется принять участие в этих соревнованиях, у нас будет отбор. Постараюсь выйти на пик физической формы".

Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдет в Москве с 20 по 27 сентября.

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