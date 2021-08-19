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Футбол в России

Клаудиньо признался, что на его переход в "Зенит" повлиял опыт Халка и Малкома

Бразильский полузащитник отметил, что клуб полностью оправдал его ожидания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо согласился перейти в команду, зная о том, что в ней играл бразилец Халк, и поговорив с еще одним игроком клуба Малкомом. Об этом Клаудиньо рассказал журналистам.

Петербургский "Зенит" объявил о подписании контракта с 24-летним бразильским полузащитником Клаудиньо 13 августа. Контракт с игроком заключен на пять лет.

"Я слышал много о "Зените" благодаря тому, что тут выступал Халк. Я смотрел нарезки видео с ним, голы за "Зенит", поэтому имел представление о клубе. А когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, я много разговаривал с Малкомом, с которым дружен с детства, и он говорил о клубе только хорошее, поэтому для меня не было никаких сомнений, чтобы принять предложение", - сказал бразилец.

Он добавил, что у "Зенита" прекрасная инфраструктура и клуб полностью оправдал его ожидания.

7 августа Клаудиньо в составе сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр. Бразилец Халк выступал за петербургский клуб в 2012-2016 годах. Малком играет за "Зенит" с 2019 года.

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