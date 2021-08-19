Бой-реванш Минеева и Исмаилова состоится 16 октября в Сочи

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Fight Nights Global.

"Бой пройдет в Сочи 16 октября", - сказал собеседник агентства.

Первый поединок Исмаилов и Минеев провели в 2018 году, он завершился вничью. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.

Всего на счету 35-летнего Исмаилова 18 побед, два поражения и одна ничья. 31-летний Минеев имеет в активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.