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Летние олимпийские виды спорта

Сидельникова стала чемпионкой мира по борьбе среди юниоров

Елизавета Петлякова завоевала серебро

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Сидельникова завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Уфе.

В финальной схватке Сидельникова победила представительницу Белоруссии Арину Мартынову. В весовой категории до 68 кг Елизавета Петлякова в финальной схватке проиграла американке Амит Элор и завоевала серебряную медаль.

Соревнования по женской борьбе на юниорском чемпионате мира в Уфе завершатся 20 августа. С 20 по 22 августа пройдет турнир по греко-римской борьбе.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, в 2023 году запланирован чемпионат мира в Красноярске.

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Летние олимпийские виды спорта
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