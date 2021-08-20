Шишкарев не видит необходимости во внешнем аудите для реформирования российского гандбола

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России не планирует заказывать исследование у иностранной компании для разработки вариантов реформирования клубного гандбола в стране и тем самым повторять опыт Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.
В июле нанятая РФС нидерландская компания Hypercube представила несколько вариантов реформирования российского клубного футбола. "Я не считаю, что нам нужен внешний аудит, - сказал Шишкарев. - Мы сами знаем свои проблемы и болевые точки, знаем, над чем нам работать и на какие педали давить. Не думаю, что какая-то аудиторская компания или топ-консультант нам подскажет что-то грандиозное. Тем более что Россия - сложная страна, со сложным экономическим устройством, со сложным финансированием спорта".
"При этом сегодня я чувствую безусловную поддержку на всех уровнях: и на уровне президента страны, и на уровне администрации президента, и Минспорта, и Олимпийского комитета России, - подчеркнул он. - Нам осталось немного переформатировать работу федерации и с новыми силами и маркетинговыми знаниями навалиться на вопросы, связанные с детским спортом и финансированием профессионального спорта".
Глава федерации подчеркнул, что российский гандбол будет ориентироваться на лучшие практики Франции и Германии - ведущих европейских гандбольных стран. На этой неделе Москву с официальным визитом посетили президент Германского гандбольного союза (DHB) Андреас Михельманн, вице-президент Боб Ханниг и генеральный секретарь Марк Шобер.
"У нас сложились очень конструктивные деловые отношения, - сказал Шишкарев. - Не открою секрета, если скажу, что немцы - чрезвычайно прагматичные, четкие люди, умеющие достигать поставленных целей. Гандбол в Германии, особенно мужской, на фантастическом уровне. Система подготовки молодых тренеров, сертификация на различных уровнях, коммерческая работа, работа с болельщиками, маркетинговые и телевизионные права, спонсорская поддержка, посещаемость матчей - это прекрасная возможность обменяться опытом, посмотреть на лучшие практики".
В ноябре делегация ФГР намерена совершить ответный визит в Германию, там запланирован товарищеский матч между женскими национальными сборными. "Мы посетим берлинскую гандбольную академию, изучим их систему - в первую очередь систему подготовки молодых тренеров. Вопрос подготовки судей тоже крайне интересен", - отметил президент ФГР.