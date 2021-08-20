Шишкарев не видит необходимости во внешнем аудите для реформирования российского гандбола

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России не планирует заказывать исследование у иностранной компании для разработки вариантов реформирования клубного гандбола в стране и тем самым повторять опыт Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.

В июле нанятая РФС нидерландская компания Hypercube представила несколько вариантов реформирования российского клубного футбола. "Я не считаю, что нам нужен внешний аудит, - сказал Шишкарев. - Мы сами знаем свои проблемы и болевые точки, знаем, над чем нам работать и на какие педали давить. Не думаю, что какая-то аудиторская компания или топ-консультант нам подскажет что-то грандиозное. Тем более что Россия - сложная страна, со сложным экономическим устройством, со сложным финансированием спорта".

"При этом сегодня я чувствую безусловную поддержку на всех уровнях: и на уровне президента страны, и на уровне администрации президента, и Минспорта, и Олимпийского комитета России, - подчеркнул он. - Нам осталось немного переформатировать работу федерации и с новыми силами и маркетинговыми знаниями навалиться на вопросы, связанные с детским спортом и финансированием профессионального спорта".

Глава федерации подчеркнул, что российский гандбол будет ориентироваться на лучшие практики Франции и Германии - ведущих европейских гандбольных стран. На этой неделе Москву с официальным визитом посетили президент Германского гандбольного союза (DHB) Андреас Михельманн, вице-президент Боб Ханниг и генеральный секретарь Марк Шобер.