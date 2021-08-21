Россияне в субботу сыграют с парагвайцами в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в субботу проведет второй матч на чемпионате мира в Москве. Команда Михаила Лихачева в рамках группового этапа сыграет со сборной Парагвая.
Встреча начнется в 20:30 мск. Игры турнира проходят на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Россияне и парагвайцы находятся в группе А. В первом туре сборная России в дополнительное время обыграла американцев со счетом 5:4. Команда Парагвая в первой игре турнира уступила японцам со счетом 4:7. Также в субботу сыграют команды Японии и США, встреча начнется в 16:30 мск.
Двукратный чемпион мира, помощник главного тренера сборной России Илья Леонов выразил надежду на то, что национальная команда обыграет парагвайцев в основное время. "Сейчас волнение у ребят уже прошло, да и закончилось оно уже во время первого матча, все-таки у нас команда достаточно опытная. Мы сделаем правильные выводы, вы увидите все в следующей встрече. Надеюсь, победим сборную Парагвая в основное время, нам очень это нужно", - сказал Леонов ТАСС.
В четверг стало известно, что тесты на коронавирус нескольких игроков сборных ОАЭ и Таити дали положительный результат, футболисты были изолированы. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной России Артем Загуменнов, на утро пятницы в национальной команде не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Загумменов также заявил, что сборная пройдет тестирование в пятницу, результаты будут получены позже.
Сборная России набрала два очка, так как победила в дополнительное время, и занимает второе место в таблице группы А. Японцы с тремя очками располагаются на первой позиции, команды Парагвая и США не набрали очков. За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды.
Результаты второго дня чемпионата мира
В пятницу завершился первый тур группового этапа. В квартете D команды обошлись без сенсационных результатов. Сборная Португалии победила команду Омана со счетом 5:3, сенегальцы оказались сильнее уругвайцев (6:1). В воскресенье пройдут матчи Уругвай - Оман и Португалия - Сенегал.
Зато результаты группы С удивили болельщиков. Сборная Бразилии впервые проиграла стартовый матч на чемпионате мира, в серии пенальти она уступила швейцарцам (5:5, 3:4). В другой игре команда Белоруссии обыграла в серии пенальти сборную Сальвадора (5:5, 5:4). В воскресенье белорусы сыграют со швейцарцами, бразильцы проведут матч против команды Сальвадора.
В субботу также проведут матчи команды из группы B. Испанцы встретятся с командой Таити, также состоится игра сборных Мозамбика и ОАЭ. В первом туре команда Испании обыграла сборную Мозамбика со счетом 8:4, команда ОАЭ в дополнительное время оказалась сильнее сборной Таити (4:3).
Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.
Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими. Сборная Парагвая ни разу не выигрывала трофей, лучшим результатом команды на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал в 2017 году, на прошлом турнире она не смогла выйти из группы.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|0
|7-4
|3
|2
|Россия
|1
|0
|1
|0
|0
|5-4
|2
|3
|США
|1
|0
|0
|0
|1
|4-5
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|0
|1
|4-7
|0
|#
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|0
|8-4
|3
|2
|ОАЭ
|1
|0
|1
|0
|0
|4-3
|2
|3
|Таити
|1
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0
|0
|0
|1
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|0
|5-5
|1
|2
|Швейцария
|1
|0
|0
|1
|0
|5-5
|1
|3
|Бразилия
|1
|0
|0
|0
|1
|5-5
|0
|4
|Сальвадор
|1
|0
|0
|0
|1
|5-5
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|0
|6-1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|0
|5-3
|3
|3
|Оман
|1
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|4
|Уругвай
|1
|0
|0
|0
|1
|1-6
|0