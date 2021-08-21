Россияне в субботу сыграют с парагвайцами в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в субботу проведет второй матч на чемпионате мира в Москве. Команда Михаила Лихачева в рамках группового этапа сыграет со сборной Парагвая.

Встреча начнется в 20:30 мск. Игры турнира проходят на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Россияне и парагвайцы находятся в группе А. В первом туре сборная России в дополнительное время обыграла американцев со счетом 5:4. Команда Парагвая в первой игре турнира уступила японцам со счетом 4:7. Также в субботу сыграют команды Японии и США, встреча начнется в 16:30 мск.

Двукратный чемпион мира, помощник главного тренера сборной России Илья Леонов выразил надежду на то, что национальная команда обыграет парагвайцев в основное время. "Сейчас волнение у ребят уже прошло, да и закончилось оно уже во время первого матча, все-таки у нас команда достаточно опытная. Мы сделаем правильные выводы, вы увидите все в следующей встрече. Надеюсь, победим сборную Парагвая в основное время, нам очень это нужно", - сказал Леонов ТАСС.

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус нескольких игроков сборных ОАЭ и Таити дали положительный результат, футболисты были изолированы. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной России Артем Загуменнов, на утро пятницы в национальной команде не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Загумменов также заявил, что сборная пройдет тестирование в пятницу, результаты будут получены позже.

Сборная России набрала два очка, так как победила в дополнительное время, и занимает второе место в таблице группы А. Японцы с тремя очками располагаются на первой позиции, команды Парагвая и США не набрали очков. За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. По итогам группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды.

Результаты второго дня чемпионата мира

В пятницу завершился первый тур группового этапа. В квартете D команды обошлись без сенсационных результатов. Сборная Португалии победила команду Омана со счетом 5:3, сенегальцы оказались сильнее уругвайцев (6:1). В воскресенье пройдут матчи Уругвай - Оман и Португалия - Сенегал.