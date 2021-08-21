Борцы из 9 стран примут участие в матче сборных России и мира по греко-римской борьбе

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Борцы из девяти стран выступят в матчевой встрече сборных России и мира по греко-римской борьбе, которая состоится в Краснодаре 22 августа. Об этом было объявлено на пресс-конференции.

Встреча пройдет в многофункциональном спортивном комплексе "Баскет-холл" и будет посвящена 150-летию со дня рождения борца Ивана Поддубного и 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпиаде 1976 года в Монреале.

Старший тренер сборной России Игорь Иванов, отвечая на вопрос ТАСС об участниках матчевой встречи, сообщил, что среди них будет Александр Чехиркин, который в составе национальной сборной выступал на прошедших в Токио Олимпийских играх. "Всего будет 9 стран-участниц: Россия, Узбекистан, Молдавия, Казахстан, Белоруссия, Сербия, Украина, Швейцария, Азербайджан, - сказал Иванов. - Это очень важная встреча в год 150-летия со дня рождения борца Ивана Васильевича Поддубного, человека, известного повсюду, на которого равняются наши спортсмены".

"Олимпиада прошла, и очень приятно, что летний спортивный сезон заканчивается такой матчевой встречей между сборными России и мира. Мы чтим традиции Ивана Васильевича Поддубного, надеемся, что этот турнир станет ежегодным и будет проходить здесь в Краснодарском крае", - заявил советник губернатора Краснодарского края по вопросам развития физкультуры и спорта Алексей Чернов.

Культурная программа фестиваля будет посвящена жизни Поддубного, актеры продемонстрируют сцены из детства, работы в цирке, спортивного пути.