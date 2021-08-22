Возвращение Крыховяка в Черкизово. "Локомотив" и "Краснодар" встретятся в пятом туре РПЛ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В центральном матче дня пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" примет "Краснодар". В Подмосковье пройдет встреча "Химок" и казанского "Рубина", а новичок лиги "Нижний Новгород" сыграет на своем поле с "Ростовом". "Краснодар" давно не может выиграть у железнодорожников именно в Черкизове, в последний раз это им удавалось весной 2017 года, когда южане победили со счетом 2:1. В прошлом туре команда Марка Николича сыграла вничью на своем поле с "Зенитом" (1:1). После матча стало известно о повреждении защитника Дмитрия Живоглядова, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Футболист еще на предыгровой разминке получил повреждение, но сумел провести на поле более 75 минут, пока не был заменен на Антона Миранчука. Появление Живоглядова в воскресном матче теперь под вопросом.

Зато должен вернуться отбывший дисквалификацию полузащитник Дмитрий Баринов. У "Краснодара" неизвестно, сыграет ли Тонни Вильена. К нидерландскому полузащитнику были применены дисциплинарные санкции, а главный тренер команды Виктор Гончаренко после победы над "Арсеналом" (3:2) однозначно заявил, что игроку "надо посмотреть свой контракт". В последний раз Вильена выходил на поле с "Зенитом" (2:3), муссируется тема его желания покинуть клуб, учитывая, что трансферное окно в России закроется 7 сентября. Принципиальным матч должен стать для полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка. В начале августа польский футболист со скандалом перешел в краснодарский клуб из "Локомотива", где он несколько лет был одним из ключевых игроков. В своем Instagram он заявил, что решение о трансфере было принято за его спиной. "Рубин" сыграет без лидеров Своими матчами закроют тур "Ростов" и "Рубин", которых в субботу коснулись примененные Российской премьер-лигой санкции в связи с плохим качеством полей их домашних стадионов. Правда, у обоих клубов есть время, чтобы исправить этот недостаток, так как ближайшие домашние матчи они проведут после перерыва на матчи сборных в сентябре.